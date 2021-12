FOTOD | Ära tõsta lund – parem lükka! 

Näiteks ei tohi labidatäit kunagi tõsta kumera seljaga. Painuta end kummardades rohkem puusadest ja põlvedest ning jälgi, et selg oleks sirge. Mida raskem labidatäis, seda lähemalt sellele tuleks labidavarrest haarata. Tõsta jalalihaste jõuga ja selle asemel, et lund suure jõuga kaugele visata, astu pigem mõni samm ja libista lumi labidalt maha. Ära sunni keha liigselt pöörama, visates lund selja taha, vaid pillu seda kõrvale. Väldi kogu aeg ühele poole viskamist: vaheta käsi ja külge, et mõlema kehapoole lihased saaksid võrdselt koormust.