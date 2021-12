LUMISED TÖÖD: rutta taimi vaatama ja tegutse nagu talvine aiakiirabi 

Kui öine õhutemperatuur langeb väga madalale ja see jääb nii mitmeks päevaks, tuleb külmaõrnemate taimede (magnooliad, kämmalvahtrad, tüvedele poogitud kikkapuud jt) kaitsmiseks appi võtta pakasekangas. Tegu on spetsiaalse kerge valge vildisuguse materjaliga. Eriti oluline on see siis, kui lumekiht on külma saabudes õhuke, nagu tänavu on mitmes Eesti paigas juhtunud.