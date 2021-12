LINNUD OOTAVAD ABI | Vii aeda pekki ja sihvkasid! 

Kõige klassikalisem talvine linnutoit on pekk: energiarikas ja meelepärane kõhutäide paljudele talvelindudele, eriti kõigile tihastele, puukoristajale ja rähnidele. Seda on lihtne välja panna ja sellest jätkub tükiks ajaks, ainus miinus on, et see kipub suure külmaga kõvaks külmuma.