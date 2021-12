Sooviksid pühadekaarti saada või saata? Vaata, mis on viimane aeg riigisiseste jõulusoovide teele panemiseks 

Otsisin välja kingakarbid, kus peidus soove ka nendelt, kes ei ole enam meiega. Ja nendelt, kellega suusad risti läinud ses elus. Elukeerdudesse on kinni jäänud palju mälestusi, aga need külma aja tundelised pühad toovad nostalgiat ning soovi sõpru hoida.

Jõulud on varsti kohal. „Just praegu on õige aeg panna posti jõulukaardid, et head soovid jõuaks saajani enne jõule,“ tuletas meelde Omniva pressiteade.

Käsitsi kirjutatud kaart või kiri on nii saaja kui saatja jaoks väärtuslikum. See näitab, et oma lähedaste peale on mõeldud, aega leitud ja teele pandud tõsiselt mõeldud jõulusoovid. Traditsiooniline paberist jõulukaart on kordades isiklikum kui telefonist saadetud sõnum, tavaline e-kiri või chati-aknas vahetatud jõulusoovid.