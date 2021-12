Viimane aeg riigisiseste jõulusoovide teele panemiseks on 21. detsember.

Käsitsi kirjutatud kaart või kiri on nii saaja kui saatja jaoks väärtuslikum.

Kui kaua võtab aega, et kirjutada suhtlusmeediasse: „Häid jõule!“ ja teha postitus? Sekund või kolm ilmselt. Ja sama kiiresti kaob see sõnum info-ookeani. Kui küsisin oma tuttavalt tema uut aadressi, nimetas ta mind vanamoeliseks. Praegu on õige aeg panna posti jõulukaardid.