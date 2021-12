VASAKUKÄELISTE OSAVNÄPPUDE KOGEMUSED: kuidas teha käsitööd hoopis teisiti? Ka kääridega lõikamine võib olla väljakutse! 

Lisete Lige peab vajalikuks, et oleksid täiesti eraldi nii juhendid kui ka töövahendid vasakukäelistele.

Paljud ei tea, et on olemas vasakukäeliste käärid. Aga kuidas kududa paremalt vasakule, kui loomulik tundub vastupidi? „Kui vasakukäeline heegeldab vasaku käega, siis ta peab kogu mustri mõtlema peas peegelpilti,“ räägib käsitööõpetaja Lisete Ligi, keda see teismelisena lausa hulluks ajas. Vasakukäelised osavnäpud jagavad kogemusi väljakutsetest, mille peale paremakäelised ei oska mõeldagi.