Kuidas hooldada jõulukaktust? Selgitusi jagab Botaanik Urmas Laansoo 

Tänapäeval on tuntakse enam kui 200 erinevat jõulukaktuse sorti. Need erinevad üksteisest eelkõige õievärvi ja õitsemisaja poolest. Looduses tolmeldavad jõulukaktuse õisi koolibrid. Kodustes tingimustes on taime lihtsam paljundada varrelülidega, kui õisi kunstlikult tolmeldada ja tillukesi seemneid külvata. Botaanik Urmas Laansoo selgitab, kuidas neid taimi parimal viisil kodus hooldada.