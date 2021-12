Mesinike Liidu esindaja Aleksander Kilk: mesindus kui maaelu lahutamatu osa on üha rohkem seotud erinevate põllumajandusharudega

Kui varasematel aastatel on Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) aasta jooksul saanud viis kuni kuus teavitust mesilaste hukkumise kohta, siis sel aastal laekus vaid üks kaebus.

Aktiivne koostöö asjaosaliste vahel on loonud eeldused, et juba kolm aastat järjest ei ole taimekaitse tõttu teadaolevalt hukkunud ühtegi mesilasperet. Siin on abiks olnud nii taimekasvatajad, mesinikud kui ka Põllumajandus- ja toiduamet.