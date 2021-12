Prints William paljastas, mis on tema unelmate jõulukink 

Koos hertsoginna Catherine'iga kolme last kasvatav prints William andis intervjuu Radio Marsdenile, mis on Londonis asuva kuningliku Marsdeni haigla ööpäevaringne raadioteenistus. Üks väike patsient küsis printsilt, milline on tema jõulukingisoov. „Suurepärane küsimus, aga mul pole olnud eriti aega sellele mõelda, sest olen mõelnud oma lastele ja nende jõulusoovidele,“ tunnistas William, kelle esikpoeg prints George on kaheksane, tütar Charlotte kuuene ja pesamuna Louis kolmene.