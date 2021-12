Spaades pakutakse aastavahetuspidusid igale maitsele, aga koroonakriisi ajal võivad tingimused üleöö muutuda 

„Aastavahetuse pidu on igale hotellile üks olulisemaid sündmusi, ei sõbrapäev ega isadepäev ole kindlasti nii populaarsed,“ ütleb Kuressaares asuva ASA SPA müügi- ja turundusjuht Urmas Pilt. „Meil on tänavu peol DJ-st õhtujuht. Tavaliselt on meie pidudel ikka olnud nii õhtujuht kui ka bänd, kuid asjaajamisi alustades polnud mingit kindlust, kas pidu üldse saab teha. Nii et tänavu otsustasime korraldada tagasihoidlikumalt. Eelmisel aastal samal ajal piirangud aina suurenesid, lõpuks tuli restoran juba kell üheksa õhtul sulgeda,“ meenutab ta.