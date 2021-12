„Päkapikk võib sulle kartuli ka tuua! Või kapsa, kui tahab.“ 

Stina (5): „Päkapikud on hästi väikesed, aga väga-väga tugevad. Sest mõtle, minu kodu on suures majas, neljandal korrusel elame – ja päkapikk tassis mulle rõdule kelgu! Võib küll olla, et nad tassisid mitmekesi, ma ei usugi, et üks oleks jaksanud sellega mööda seina ronida. Ma olen ükskord näinud, kui päkapikk ronis mööda seina, me sõitsime autoga mööda ja väga täpselt ei saanud vaadata, aga ta ronis seal. Issi arvas, et äkki jõuluvana saatis drooniga selle kelgu, et päkapikul liiga raske poleks. Ma arvan, et jõuluvanal võib droon olla küll, isegi minu onul on, miks siis jõuluvanal ei peaks olema.“