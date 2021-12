VAATA JÄRELE! Käsitöö toimetuse 2021. aasta lemmiklõngad 

Parim universaalne heegellõng

Klassikaline heegellõng, mis meeldib igale heegeldajale. Sellest lõngast on valminud kõige rohkem heegeldatud esemeid, mis Käsitöö ajakirjas ilmunud. Lõng on valmistatud Egiptuse puuvillast. Lõnga teeb väärtulikuks ühtlane pind ja väga lai värvivalik. „See on tõesti väga populaarne ja levinud heegellõng. Mulle meeldib see eriliselt põhjusel, et see on särav ja tugeva keeruga,“ kirjeldab käsitöömeister Liina Õunapuu. Lõng on merseriseeritud – omadus, mis muudab heegelniidi tugevamaks, paneb riided paremini vormi hoidma ja takistab riiete pesus kokku tõmbumist. Heegelniit on 100% puuvillane.