SAAME TUTTAVAKS! Käsitööseltsi esinaine Nele Eller: Küllap need seltsi inimesed kiiksuga hullud on!

Hiiumaa pealinnas Kärdlas asuv kirju ajaloo hõnguga Hiiumaa Käsitööseltsi maja toob kokku kirglikud käsitöö tegijad üle terve saare. „Eks need viimased paar aastat on pandeemia tõttu keerulisemad olnud, aga hiidlane ei anna kergesti alla. Jõululaada kolisime kultuurikeskusest õue ning talvel panime püsti enda e-poe. Oli see alles töö ja vaev, aga tuleb tunnistada, et parim otsus! E-pood on meid päästnud ja aidanud veelgi nähtavamaks teha,“ jutustab särasilmne seltsi esinaine Nele Eller.