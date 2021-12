Ajakiri Käsitöö tunnustas oma lemmikuid Käsitöö Paiga! 

Ajakirja Käsitöö tarka ja usin sõber

Siire on käsitöömeister, ajakirja Käsitöö esimene peatoimetaja ja mitme käsitööraamatu autor. Siire liitus Käsitöö kaasautoritega 2020. aasta lõpus, mil Käsitööl täitus ilmumisest 15 aastat.

Siire Vanaselja Foto: Erakogu

Aldo on Õhtuleht Kirjastuse Lõuna-Eesti piirkonna fotograaf-toimetaja, kelle töö kaudu jõuab meediasse palju ilusaid pilte Eesti lõunapoolsetest maakondadest. Aldo on viimased paar aastat pildistanud üles ka Käsitöö meistreid ja Lõuna-Eestis valmistatud käsitöid. Tänu Aldo pühendumisele ning innukusele on paljud Käsitöö kaasautorite tööd pildistatud üles Tartu, Võru ja Viljandi looduskaunites paikades. Aldo pildid mõjuvad ajakirjas omaette kunstiteostena.