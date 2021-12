KÄSITÖÖ TOIMETUSE SOOJAD SOOVID: võta sütitavad ideed uude aastasse kaasa! 

Marika Ohha Foto: Erakogu

Minu selle aasta enim meelde jäänud ideed on Siire Vanaselja kangajuppidest lillepärg ja Kaidi Kätlyn Reimanni ning Ruta Tännavi pitskleidid. Kui siiani olen peljanud, et kleidi kudumine on keerukas, siis äkki ikka ei olegi? Lisaks üllatasid mind heegeldatud vaibad, arendasin kohe mõtet edasi ning proovin neid kududa hoopis T-särgi materjalist. Villaste esemete hooldus oli samuti kasulik lugemine.