TALVEKALENDER | Talvised pühad ja käsitöö tegemiste kalender 

See on naiste päev! Vanarahval oli kombeks, et naised võivad rahumeeli külla minna ja võtta üks magus jook, et siis punapõskselt naasta puhtasse koju, mille mees oli korda seadnud. Jah, sel päeval oli mehe ülesanne ka kõik „naistetööd“ kodus ära teha. Võta aega, et valmistuda pidulikuks vabariigi aastapäevaks.