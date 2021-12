VARBAD SOOJA: otsi kudumiseks värvilised sokilõngad ja vardad 

Nende värviliste sukavarrastega on väga lõbus kududa. Vardad teeb eriliseks see, et igal suurusel on oma toon ja nii ei lähe vardad omavahel segamini, kui soonikut kududa peenemate ja sokki või kinnast jämedamate varrastega. Lühikesed sukavardad sobivad väga hästi sokkide, sukkade ja kinnaste kudumiseks. Eriti mugav on nendega kududa pere pisematele, kuid ka meestesokid mahuvad kenasti ära.