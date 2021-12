ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES: 9 soovitust, et pühad kulgeksid ohutult. Kuidas mitte vihastada naabreid ja vältida torude külmumist?  

Ka tänavu tuleb koroonapandeemia tõttu paljudel jõulu- ja aastavahetuse aeg kodudes veeta. Eesti Korteriühistute Liit annab pressiteate vahendusel mõned soovitused, et pühad mööduksid kõigil turvaliselt ja toredasti.



* Säästa elektrit

Jõulutuled säravad, televiisor ja raadio mängivad, kuumavad pliidiplaadid ja küpsetusahjud, töötavad kõikvõimalikud muud kodumasinad ja tehnikavidinad – kas tuleb pühade ajal tuttav ette? Katsuge siiski elektriga säästlikult ümber käia ja vooluvõrku mitte üle koormata.



Nii mõnegi kodu hävitanud tulekahju on alguse saanud külmkapi juhtmest või vooluvõrku jäetud telefoni laadijast – hoolitse selle eest, et kodu elektrisüsteem oleks korras ning kodunt lahkudes seadmed välja lülitatud. Ja toast lahkudes kustuta tuled!



* Ole elava tulega ettevaatlik

Küta ahju ja kaminat ainult tuleohutusnõuete kohaselt ning ole ettevaatlik küünaldega – hoolitse selle eest, et nende süütamine oleks turvaline ning mingil juhul ära jää magama või lahku kodunt nii, et küünal jääb põlema.



* Arvesta naabritega

Kortermajas, kus inimesed arvestavad ka teiste elanikega, on kõigil muretum ja mõnusam elada. Lärmakal pidutsemisel pole kortermajas kohta, niisiis ära terroriseeri naabreid valju muusika või käraga. Arvesta teiste elanikega ka argipäeval: pargi auto nii, et ka teised pääsevad sõitma ja kõndima, ära jäta oma mittevajalikku kraami trepikotta ning hoolitse selle eest, et aknad-uksed oleks korralikult suletud.



* Loobu häirivatest jõulukaunistustest

Kui ka helisevad-vilkuvad jõulukaunistused rõdul võivad nende omanikule väga meeldida, ei pruugi naabrid olla sama meelt, seega jäta väga intensiivsed jõulukaunistused pigem kõrvale. Korteriühistus võite ka ühiselt kokku leppida, kuidas maja kaunistate – selline terviklik tulemus on kindlasti kaunim kui igal rõdul isemoodi vanikud.



* Pea kinni koroonaviiruse ennetamise reeglitest

Koroonaviirus pole kuhugi kadunud, niisiis pea kinni sellega seotud reeglitest. Kuna pandeemia ajal on soovitus vähendada ka kontakte, siis püüa vähem külalisi kutsuda. Väldi silmade, nina ja suu katsumist ning meenuta seda ka lastele. Avalikes kohtades hoia distantsi ja kanna maski. Trepikojast tuppa tulles pese aga esimese asjana käed!



* Väärtusta toitu

Kodumajapidamiste jäätmed moodustavad toidujäätmete koguhulga suurima osa, seega püüa anda oma panus selle vähendamisse. Kasuta pühadekraami ülejääke uute roogade valmistamisel - EKÜL jagas selleks nippe kampaanias „Väärtustades toitu“:

https://www.ekyl.ee/vaartustadestoitu/toidunipid/?fbclid=IwAR30iA1EqRW4LXunmt8xM4togoM0qbeaQWvRuAqFpfT8mc5kF6aQ-_QbgX4

Pea puhtust ja sorteeri prügi

Puhtusel on igas majas oluline roll, seega pea puhtust, tuleta seda meelde oma külalistele ning hoolitse, et prügikast või prügimaja oleks korralikult suletud. Pea kinni jäätmete sorteerimisest ning hoia juba korteris eraldi biojäätmed – mis kuhu konteinerisse käib, saad lugeda EKÜL kodulehelt projektis „Sorteeri biojäätmeid oma korteris“:

https://www.ekyl.ee/projektid/sorteeri-biojaatmeid-oma-korteris/juhendid/



* Hoia korteris sooja

Kui plaanid ära sõita ja pühad maakodus veeta, ei tohi linnakorteris siiski kütet välja lülitada. „Korteris peab säilima mõistlik temperatuur. Kütteta korteris võivad külmaga lõhkeda veetorud ning see võib majale suurt kahju teha,“ paneb Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi korteriomanikele südamele.



* Pea ilutulestikuga piiri

Kortermaja rõdu või kitsuke hoov pole ilutulestiku tegemise koht!

„Kahjuks tuleb aga enam-vähem igal aastal ette juhtumeid, kus inimesed pürotehnikat uude aastasse lennutada üritavad, süüdates valesti suunatud raketiga elamu rõdu või koguni vigastades kedagi tõsiselt,“ hoiatab Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi.

Ilutulestikuvahendeid ei tohi kasutada kohas, kus see võib tekitada ohtliku olukorra – ohutu raadius oleks 30 meetrit ning enne ilutulestiku kasutamist tuleb täielikus ohutuses veenduda.