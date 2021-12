JÕULUKUUL KOJU | Kodust välja visatud Arne armastab kurvale saatusele vaatamata inimesi 

Õigupoolest pole Arne alati tänavakass olnud, varem oli tal kodu ja täitsa oma pesa. Kuna pererahva arvates Arne haises, visati ta lihtlabaselt välja. Looma hülgamine on igal juhul julm, kuid eriti kurb on see kassikese jaoks, kes armastab inimesi ja püüab võimalikult tihti sülle ronida. Ühel hetkel tuli Arnel aga ise ulualust ja toitu otsida.