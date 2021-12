JÕULUKUUL KOJU | Tänavale visatud Vurra peab elama puuris, sest teised kassid kiusavad teda… 

Selgus, et Vurra oli kiibitud ja steriliseeritud, mis viitas, et tegemist on kodukassiga. Kuigi vabatahtlikud andsid parima, et leida omanikke, siis see ei õnnestunud. Paigaldatud kiip oli registreerimata. See annab alust arvata, et Vurra ei sattunud juhuslikult kortermaja juurde, vaid jäi kodus üleliigseks… Vaadates Vurra sügavatesse silmadesse ja tema imekaunist nägu, on see muidugi absoluutselt arusaamatu – miks peaks keegi sedavõrd ilusast ja graatsilisest kassist loobuma? Kuid nii oli.

Foto: Mari Luud

Probleem on aga selles, et Vurrale ei sobi teised kassid. Mitte lihtsalt ei sobi, ta lausa kardab neid. Nii oli Vurra päris algul sunnitud puuris elama. Ühel hetkel harjus ta teistega ära ning sai puurist välja. Kuni saabusid aastased vennad Magnet ja Marelli, kes arusaamatutel põhjustel Vurrat kiusama hakkasid. Vurra ei saanud isegi oma pesas tukkuda, ilma et Magnet ja Marelli teda torkima ei oleks läinud. Polnud midagi teha – Vurra läks taas puuri elama, et ta saaks natukenegi rahu kassidest, kes teda stressi ajavad.

Aga Vurrast on kahju! Kiisu ei peaks elama väikeses puuris, et end turvaliselt tunda… Seda enam, et Vurra jumaldab mängimist ja ringi hüplemist. Ta on tõeliselt aktiivne, kui tajub, et teised loomad teda ei ohusta. Kui inimene on vaid tema päralt, muutub ta rõõmsaks, naudib paitamist ning vaatab hea meelega aknast välja laia maailma.

Foto: Mari Luud

Nii mõnelgi võib tekkida küsimus, miks pole sedavõrd ilus ja aktiivne kass ammu koju saanud. Vaatamata oma graatsilisusele on Vurra võõraste inimeste läheduses esialgu pelglik ning ei taha end väga näidata. Ja just sel põhjusel jäävadki lemmikuotsingul inimestele silma teised kassid… Kui tahad Vurraga tutvuda, siis tee seda SIIN!

Toeta ka MTÜ Kassiabi kiisusid ning saada Vurrale väike jõulurõõm: