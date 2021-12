JÕULUKUUL KOJU | Kassike, kes on otsustanud vabatahtlikult puuris elada 

Tänaseks on Amelina jõudnud kassituppa. Kuigi kõik Kassiabi kiisud saavad vabalt toas ringi liikuda, siis Amelina seda ei taha. Tema on otsustanud elada puuris. Vabatahtlikult. Kuigi puuriuks on lahti, siis naljalt välja ta sealt ei tule. Ja otseselt ei peagi, sest Amelinale on sinna pandud toidu- ja joogikauss ning liivakast ehk kõik eluks vajalik.

Miks Amelina ometi puurist välja tulla ei taha? Ehk on asi selles, et pärast karmi tänavaelu tunneb ta end väikeses puuris turvaliselt ja hästi. Või peitub põhjus tõigas, et Amelina peab end primadonnaks, kes oma baldahhiinvoodil teistele kassidele ülevalt alla vaatab…

Foto: Mari Luud

Hoolimata oma east on Amelina väga innukas võimleja, kes teeb papist kratsikal sagedasi joogasirutusi ning ei ütle ära ka sellest, kui inimene temaga mängida tahab. Tõsiasi on see, et vanematel kassidel on palju keerulisem kodu leida kui noorematel. Aga kas vanus pole mitte ainult number? Amelina näiteks suudaks tuua igasse koju rohkelt lusti, graatsiat ja soojust… kuid ainult juhul, kui seal pole rohkem neljajalgseid. Armastav inimene peab kuuluma ainult talle. Kui tahad Amelinast rohkem teada saada, siis saad tutvuda temaga SIIN!

Toeta ka MTÜ Kassiabi kiisusid ning saada Amelinale väike jõulurõõm:

MTÜ Kassiabi

a/a EE312200221039494110