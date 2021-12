JÕULUKUUL KOJU | Lugu metsatukas elanud ühekõrvalisest Pierrot’st 

Pierrot elas aastaid Sillamäel metsatukas, kus pidi endale ise süüa leidma ja sooja magamiskohta otsima. Mõned kaastundlikud inimesed tõid talle küll toitu, kuid muidu oli Pierrot täiesti üksi, hirmul ja õnnetu. Elades metsas on vaja pidevalt valvel olla, et keegi liiga ei teeks. Aga olla 24/7 valvel ja niimoodi aastaid… mõelda vaid, milline väsimus lõpuks kassikest valdas.

Kui Pierrot Kassiabisse jõudis, oli tema kasukas määrdunud, pulstunud ja sügeles. Tema kõrvad valutasid (paremat kõrva peaaegu ei olnudki enam, see oli ära külmunud, kuid andis seestpoolt siiski tunda) ning hambad tegid haiget. Ta oli nii väsinud, et ei jõudnud isegi süüa – vabatahtlikud pidid hoidma kaussi kassikese nina all, et ta midagi üldse suu sisse võtaks.

Aastad kodutuna olid jätnud oma jälje – põletikud, nohu, aneemia, mõlema kõrva kuulmekäigus vohandid ja seen, kõik kihvad murdunud ja osad hambad puudu. Elu metsatukas oli teda nii kohutavalt räsinud, et kõigi hädade ravi kestis kokku üle poole aasta. Kui muud terviseprobleemid olid ületatud, sai alles hakata tegelema tema haigete kõrvadega. Kuna Pierrot' kõrvade kuulmekanalid olid vohandeid täis ja need tekitasid talle pidevalt valulikke põletikke, siis ainuke võimalus Pierrot sellest kestvast piinast päästa, oli kuulmekanalite eemaldus. Sama operatsiooni käigus eemaldati ka külmakahjustuse saanud kõrvalest. Nüüd on Pierrot uhke ühe kõrvaga kass ning kõrvavalud hääbuv mälestus, nagu ka elu tänaval kõigi oma ohtude ja hirmudega.

Kuna elu on Pierrot vastu karm olnud, ei usalda ta inimesi. Ehk on keegi talle kunagi haiget teinud? Pai talle naljalt teha ei õnnestu. Küll aga saab Pierrot hästi läbi teiste kassidega, kellega ta meeleldi oma pesas kaisutab. Pierrot vaieldamatuks lemmiktegevuseks on valju norina saatel magamine ja selle vahepeal hea isuga konservi söömine. Ta on ideaalne valik, kui kodus on juba olemas üks paimaias kiisu. Pierrot’ga saad tutvuda SIIN!

Toeta ka MTÜ Kassiabi kiisusid ning saada Pierrot'le väike jõulurõõm:

MTÜ Kassiabi

a/a EE312200221039494110