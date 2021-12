JÕULUKUUL KOJU | Lugu mõmmik-kass Brunost, kes rõõmustas Sillamäe kortermaja rahvast 

Aga Bruno on alles hiljuti sooja tuppa jõudnud, suure osa oma elust elas ta tänaval. Oli 2016. aasta kaunis kevadpäev, kui Bruno ühe Sillamäe kortermaja juurde tekkis. Kuidas umbes aastane kassipoiss sinna ihuüksinda sattus, seda ei tea. Ilmselt muutus see oranž poisu kellegi jaoks üleliigseks ning ta oli vaja jalust ära saada…

Kortermaja elanikud võtsid Bruno omaks – nad andsid talle süüa ning ehitasid isegi majakese, kus krõbekülma eest varjul olla. Vahepeal läks nii hästi, et ta lubati trepikotta sooja. Päris endale ei saanud kassikest siiski keegi võtta. See on aga eriti kurb, sest Bruno jumaldab inimese lähedust ja paid.

Nagu tänavakassidel ikka, olid ka Brunol saabudes mitmed tervisehädad. Kliinikus – kuhu Brunole üldse ei meeldi minna, ta kaebleb pea kogu sõidu aja – selgus, et kiisu kopsudes olid muutused, mis viitasid põletikule ning tema kõrvad vajasid ravi. Nüüd on Bruno ka 11 hamba võrra vaesem, kuid koos hammastega kadus ka piinav valu. Põletikulised igemed ja valutavad hambad on kahjuks tänavakasside puhul üsna sage probleem... Bruno ise oli vapper ja lubas end ilusti ravida, justkui teades, et valu läheb nüüd ära ja kõik saab ainult paremaks minna.