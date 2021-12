ALGAJALE NÕUDEHULLULE | Kollektsionäär Ylle Tampere: lauanõude austajatele keelde ja käske ei ole! See võtab kogu lõbu ära! 

Nõudehullus on seiklus. Naudi seda täiega

Enne kui ostad, mõtle mitu korda järele, miks sa seda teed? Kuigi hullus kõlbab kollektsioneerimiseks ja väljanäituseks, on kusagil alati piir. Kasti seisma mõnda toredat asja panna pole mõtet, klaas ja portselan on pirtsakad, nad tahavad imetlemist ja hooldamist. Pole vahet, kas su hoole all on kaunid nõud või koduloom, hingelised on nad ikka ja armastust vajavad samamoodi kui igaüks meist.

Kogu maailma klaasi ja portselani sa nagunii omale ahnitseda ei jõua, ja pole ka mõtet, sest muuseumides saab imetleda rariteete ja küllap su sõbradki katavad lauda suure hoolega. Tunne rõõmu omamata. Nõudehullus on keskkonnavaenulik tegevus, kuigi meile võib tunduda, et uue asemel vana nõud ostes teeme heateo. Kaugeltki mitte. Heategu oleks vana nõu siis, kui see on ostetud kodu lähedalt ja pikemalt mõtlemata ilule, vaid lähtudes vajadusest. Inimesele on vaja ühte kaussi, klaasi, söögiriistu.

Eksida on lubatud. Sa saad vähemalt korra petta, mõni nõu läheb reisides katki, keegi tunneb kadedust – lase sel olla. Kui oled kollektsionääri verega, on see üks äraütlemata kulukas ja mitmekülgne haigus, samas väga ilus.