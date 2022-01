FOTODEGA KÄSITÖÖKOOL | Lisa oma repertuaari uued mustrid: kalasaba ja kuuseoksapatent!  

Muster on väga veniv. Silmuste loomiseks on soovitatav kasutada venivat ülesloomisvõtet.

Kuuseoksamustril on patentkoele iseloomulik lõngajooks üle kolme silmuse, mis moodustavadki kuuseokkaid. Mustrikord on neli silmust.

Jälgi, et patendisilmused oleksid täpselt üksteise kohal. Esimesed 2–4 rida on keerulisemad. Kui 4. rea järel hakkavad lõngajooksu kuuseokkaid moodustama, on silmuste jälgimine juba lihtsam.