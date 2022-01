JÄTKUSUUTLIKU MÖÖBLI SÜND: seitse kodu kolmel maal andsid kogemuse luua kaasaegset disaini 

„Meil on olnud seitse kodu kolmel maal. Soovisime mööblit, mis paneks meid kolides end alati koduselt tundma,“ räägib Tuuli Tolmats-­Aia. „Kuna me endile sobivat ei leidnud, siis peale pikemat arutelu otsustas arhitektist kaasa Robert kõigepealt ise voodi disainida. See on meil ka nüüd, seitse aastat hiljem, lemmikute seas ja kasutuses.“ Edasi tekkis juba idee luua Hinda lapsevoodi.