TAHAD OSTA TEOSEID UUSI AGA RUUMI POLE?? Anna raamatutele uus võimalus! 

Anna sõbrale. Üks võimalus on jagada ülearuseks osutunud raamatuid sõpradele-tuttavatele. Muidugi on oht, et kui lähed oma kasutult seisvaid raamatuid ära viima, tuled tagasi sama suure kotitäie sõbra raamaturiiulitest leitud lugemisvaraga – aga need loed tõenäoliselt läbi. Hiljem leiad sealt tooduile ehk taas uue omaniku.

Liitu raamatuvahetusega. Kui su kodukandis on tänavaraamatukogu, saad oma raamatutega aeg-ajalt sellele täiendust pakkuda, aga sinna pole neid kastikaupa võimalik mahutada. Olemas on ka raamatuvahetuse veebikeskkond (raamatuvahetus.ee), kuhu saad üles panna teosed, mida soovid mõne teise vastu vahetada. Kiireks ja suure hulga raamatute loovutamiseks see siiski ei sobi.

Paku (kooli)raamatukokku! Kohustusliku kirjanduse kättesaamisega on õpilastel tihtilugu raskusi: raamatukogus lihtsalt pole nii palju eksemplare, kui korraga vaja oleks. Uuri, kas (kooli)raamatukogu võiks sinu pakutava vastu huvi tunda.

Anneta Hoiuraamatukogule. Tallinnas Suur-Sõjamäel asuv Hoiuraamatukogu võtab vastu üle jäänud raamatuid, et jagada need teistele raamatukogudele, lasteasutustele, haiglatele, vanglatele jne. Pole vahet, kui vana või mis keeles. Küll aga ei maksa kohale viia kontrollimata raamatuid, näiteks aastaid keldris kastides seisnud köiteid – võib-olla on need sobimatutes tingimustes hallitama läinud.

Raamatupood Siuru majas