Aita aeda! Paks lumekiht võib aias tekitada sulailmadega korvamatut kahju 

Taimede seisukohalt on kõige halvem variant tugev pikaaegne külm lumeta perioodil. Siis tuleb külmaõrnemate taimede, nagu magnooliate, kämmalvahtrate või rooside kaitsmiseks appi võtta pakasekangas. Tegemist on tiheda valge vilditaolise materjaliga. Kasutamisel tuleb aga jälgida, et katte ümberseadmise käigus taim viga ei saaks, eriti kui hilissügisel ei jõudnud selle ümber maasse torgata kangast toetavaid tugikaikaid. Väiksemate puude-põõsaste katmiseks on saadaval juba valmisõmmeldud pakasekangast kotid, mis tõmmatakse alt nööriga kinni. Kangas tuleb ümber puu sättida selliselt, et ülevalt oleks see korralikult suletud, kuid alumine serv jääks lume alla. Parim isolaator on õhk ja seda tuleb ka puid kaitstes meeles pidada.