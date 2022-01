2022. AASTA TRENDID AIANDUSES: mis on looduslähedane istutusstiil? Milliste istutusskeemide aeg on möödas? Miks rõdu-, terrassi- ja katuseaiad juhivad mängu

Viimased kaks aastat on muutnud meie elus palju. Kasvanud on aiapidamise tähtsus, sest rohenäppudel on parem vaimne tervis ja nad suudavad muutustega paremini kohaneda. Ka aiandus­trendidega liigu­takse üha suurema funktsio­naal­­suse poole.