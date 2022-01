FOTOLUGU | ENSV-aegse lapsepõlve muuseum: pere kogus aiamajakesse retroaarded punastest tassidest suuskadeni  

Need on asjad, mida nad mäletavad lapsepõlvest, vanemate, sugulaste, sõprade ja vanavanemate kodudest, mälupiltidelt ja fotodelt. „Retromaja mõte tuli sellest, et mul polnud oma kogu kuhugi panna ja tahtsin seda eksponeerida, koroonaaeg teostas selle unistuse,„ ütleb Marge. Idee hakkas keerlema Marge abikaasa Robico lapsepõlvest pärit hobukaariku ümber, mis nüüdseks juba üle poole sajandi vana ning nende pojadki on sellega sõitnud. „Suisa ime, et mänguasi, kus ta kolmeaastaselt istus, on siiani alles ja terve!“ imestab Marge.