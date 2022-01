KODUKIRJA PEATOIMETAJA MALLE PAJULA: aita meil valida Aasta Kodu finalistide seast Rahva Lemmik! 

„Kui kõik inimesed tahavad olla väga individuaalsed ja kõik teevad erinevad riided endale ja lähevad ühele peole, siis üldpilt on hall. Aga Kihnus ei juhtu seda kunagi.“

Kirjutasin selle lause üles mullusest aastavahetussaatest Anu Rauaga. See iseloomustas minu meelest nii hästi paljusid sisustushuviliste kodusid, mis valge ja hallina ning väga valitud detailidest kompositsioonidega nägid välja ikkagi üsna ühtmoodi. Moodsad, väga stiilsed, maitsekad ja mugavad pildistada, sest kõik on visuaalselt paigas.

Ja nüüd on pilt hoopis teine! Lõppenud Aasta Kodu konkursi kodudesse astudes sattusime ühtaegu ka omanike maailma, nende olemuse väljendusse. Olgu selleks armastus põhjamaise disaini vastu koos suuremustriliste kangastega või Aafrika-teemast ja Eesti loodusest mõjutatud lõõgastusmajake. Kerge Hollywoodi kuldajastu hõng hruštšovkas. Elutoas väga julgelt valitud papagoitapeedist lähtuv värvigamma. Maalitud põrandatega Rootsi maamajastiil pealinna tuiksoonel, ühte kunagisse pesukööki rajatud kodus. Silma jäid ka ümberehitatud maamajad, sellised, kus vana nööbi ümber on tehtud uus pintsak. Nõukaaja suvilakruntide kasutuselevõtt.

Võib öelda, et Covidi-aeg on kodukujundusele hästi mõjunud. Rohkem kodus olles on juurde tulnud isikupära, mustreid ja lausa Kihnu körtide värve.