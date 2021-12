OLE ISE ENDA TURVAFIRMA! Milline andur on kodus kohustuslik? 

SUITSUANDUR on alates 1. juulist 2009 kohustuslik igas eluhoones. Ametlik miinimumnõue on üks töökorras suitsuandur majapidamise kohta, soovitatav on üks suitsuandur ühe korruse kohta. Tegelikult võiks lokaalne suitsuandur olla igas ruumis – nii on tulekahju varase avastamise võimalus kõige suurem.