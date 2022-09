Suvekodu turvalisus on paljuski pererahva teha. Kas tead, ega hiired tühjas majas omasoodu trallitades pole elektrijuhtmeid närinud?

Koroonapandeemia on inimeste elukorraldusse toonud nii mõnegi muutuse, muu hulgas on paljudest seni sügisest kevadeni tühjana seisnud suvekodudest saanud aastaringne elupaik. Siiski on ka neid suvilaid, mis jäävad talveks tühjaks ja võivad sattuda ootamatute üllatuste ohvriks. Nüüd, pühadeajal külastatakse ka sageli maakodusid. Vaata, kas ja kuidas saaks praegu maandada riske, enne kui vaheaeg läbi ja linna naased?