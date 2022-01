LUGEJA KÜSIB: mida teha pärast õitsemist alpikanniga? 

Pärast õitsemist lase alpikannil puhata. Kasta toatemperatuuril veega. Ära kasta alpikanni pealt. Sel taimel on õrn mugul, mis kipub ülekastmise tõttu mädanema minema.

Kahjuks on nii, et eriti just keskküte alpikannile ei meeldi ja kardetavasti ei saa sa järgmisel aastal enam nii lopsakat õiesaaki, kui taimel kunagi poest ostes oli.