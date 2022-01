SUUR GALERII | PARIMAD SÄRAVAD ESIREAS! Aasta Kodu 2021 konkursil tuli esile ligi 50 kodu ja aeda Eesti eri paigust 

Mina tooks välja kaks printsiipi. Üks on oma pere ja laste keskne kodu, kus rõhk on huvidel-hobidel. Esinduspoolt on sellises kodus vähem, aga palju on omatehtut ja oma meele järgi lahendatut. Teist tüüpi kodu on nn esindus- või vastuvõtukodu, kus on esil perele armas disain ja leiud. Kodu kujundades mõeldakse palju ka rohkemate külaliste võõrustamisele.