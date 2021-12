„LOOMAARST TASKUS“ | Vanal taluajal elasid koduloomad kehvemini kui täna? Vastab folklorist Marju Kõivupuu 

Koer ja kass on inimesega koos elanud tuhandeid aastaid. Koer on selle aja jooksul mitmeid kordi muutnud nii oma välimust, iseloomu kui otstarvet. Kass on ikka kass - müstikaga ümbritsetud väike kiskja. Tänapäeval peetakse mõlemaid peamiselt seltsilistena. Kuidas nad läbi ajaloo keerdkäikude sellise staatuse on saanud, räägime aasta viimases taskuhäälingus folklorist Marju Kõivupuuga.

Saadet juhib loomaarst Tiina Toomet.