AARDEJAHILE! Just praegu võid leida uuskasutuskeskustest inimeste jõulukoristustest üle jäänud vahvaid asju 

Uuskasutuskeskuse kogemuse järgi on Eesti inimene hakanud päris palju kraamima aastavahetusel, et uude aastasse minna väiksema koormaga ja mõnusama koduse keskkonnaga. See aga tähendab, et just nüüd on hea mõte minna luurama, mida head sinna on toodud, sest üha rohkem viiakse väärt asju teisele ringile prügikasti asemel kokkuhoiupunktidesse.