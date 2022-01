TIIU TESTIB | Sulane, tule appi niiti nõela taha ajama! 

Foto: Istockphoto

Ei taha kaamel nõelasilmast läbi mahtuda, ei taha isegi peenike niidiots! Kui silmanägemine on töntsiks jäänud ja käed kohmakad, siis tuleb õmbluskarpi lisada veel üks tarvik — niidistaja ehk nõelasulane. Ainult et milline neist on see, mis oma ülesannet hästi täidab?