MINIMAAILMA RAJAMINE TIRINASSE: päästke lapsemeelsus valla muinasjutuaias 

Muinasjutud on meie endi jutustada. Päästes valla oma lapsemeelse ja mängulise poole, võib tunduda, justkui maanduks nüüdsama samblamurule üks tilluke tiivuline haldjas, et võtta istet pingil põõsa vilus ja end vetepeeglist imetleda. Lipata siis astmeid mööda järgmisele, kõrgemale aiaterrassile. Kohe-kohe avaneb majauks ja välja vaatab rõõmus haldjanägu või kükitab tiivuline olend, et kassile pai teha.