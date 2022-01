FOTOLUGU | TEIE MÄLETATE AGA MINUL ON! Kuumad 1970ndad retrokodus ja nipid, kuidas luua ajastutruu sisustus 

Korteris kogu stiilipuhtust ja mängulisust silmitsedes ei usukski, et sama korter on Jaana Lotsmani (33) käe all olnud ka teistsuguse ilmega. Seitse aastat tagasi, kui naine oli käinud vaatamas mitmeid kinnisvarapakkumisi ning astus lõpuks Tallinnas Kristiine linnaosas asuva korteri esikusse, oli asi otsustatud: „Mul polnud vaja edasi minnagi, kui tundsin, et olen kodus!“ Boonusena oli korter korralik ja võimaldas kohe sisse kolida.