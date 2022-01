NIPP VÕI HOOLIMATUS? Kas sinule meeldiks, et raamatud on riiulis tagurpidi? Mõne meelest see rahustab!

Sisekujundaja Maria-Helena Arvi leiab, et nõnda paigutatuna on raamatud justkui omaette sisustuselement, mis mõjub rahuldavalt nii mõnelegi perfektsionistile.

Kuidas sellesse suhtuda, kui raamatud on riiulis tagurpidi? Kas näeme totaalset hoolimatust või on need hoopis armastatud kaaslased, kes on kaanekirjadetagi tuttavad?