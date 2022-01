Sisekujundaja Maria-Helena Arvi liigitab kodukujundajad kolme tüüpi: vaid üks neist võiks paigutada raamatud riiulisse tagurpidi 

Kodu sisustamisel on paljude eestlaste südame võitnud skandinaavia stiil, kus domineerib lihtsus. „Lühidalt öeldes väljendub see lihtsates vormides ja tagasihoidlikes toonides. Seinad on enamasti heledad, sisustuses kasutatakse lisaks valgele veel halli, musta, naturaalseid toone ja puitu. Üldmulje on rahulik,“ kommenteerib sisekujundaja Maria-Helena Arvi firmast Marihel Design.