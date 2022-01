FOTOD | VANAST UUS! Ally Laande räägib, kuidas ta töötab: kahest kummutist saab üks suur kapp 

Ally Laande tehtud töid näed Instagrami kontolt @charleyc_ally

Prügikasti juurest päästetud sektsioonkapi uus elu. Foto: Ally Laande



Mööbli tuunimine toob leiva lauale

Ally: „Kasvasin üles Suislepa külas Viljandimaal, kuid praegu elan juba ligi 20 aastat Iirimaal. Kolisin siia 2002. aastal, et teenida Eestis oma kodu soetamiseks pangalaenu sissemaksuks raha. Olin üksikema kahele väikesele tüdrukule ja see oli ainuke reaalne võimalus selle unistuse teostamiseks.

Osaliselt see plaan läbi ei läinud, ma nimelt otsustasin hoopis Iirimaale oma kodu luua. Olin aastaid teenindusjaama juhataja, aga pärast 2008. aasta majanduslangust hakkas stress tervisele ning küsisin endalt, kas tahan elada, et töötada või töötada, et elada ja näha oma lapsi üles kasvamas. Otsustasin viimase kasuks. Hakkasin tööle ehete butiigis ja kaunistasin poe aknaid, millega 2012. aastal võitsin ülemaailmse parima jõuluakna auhinna. Selle töö kõrvalt tegin kodus remonti, mille käigus mööbli väljavahetamise asemel uuendasin seda, et see sobiks uue dekooriga.

Sõbrad ja tuttavad käisid peale, et ma jagaksin sotsiaalmeedias koduteemalistel lehtedel oma töid. Vastuvõtt oli äärmiselt soe. Kui ma kuus aastat tagasi ühest saareotsast teise kolisin, otsustasin mööbli ümbertegemise oma põhitööks muuta. Nüüd tähistasingi just oma väikefirma kuuendat aastapäeva! Tellimustööde järjekord on mul hetkel kuni 2023. aastani, seega oma loomingule on mul aina vähem aega.“

Ally räägib, kuidas ta töötab