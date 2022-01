15 MINUTIGA: tee ise nahast kaarditasku 

Lihtne kaarditasku oma kahele-kolmele kaardile. Muud ei olegi vaja. Foto: Laura Karro

Üha rohkem inimesi on vahetanud sularaha kaasas kandmise pangakaardi vastu. Nii on kott kergem ja maksmine kiire. Et aga õbluke kaart kotipõhja ei peituks, õmble talle tasku, kuhu mahub veel teisigi kaarte.