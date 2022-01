Samm-sammuline õpetus | Majakujuline uksehoidja 

Majakujuline uksehoidja ongi valmis! Kui venitad joonise pikemaks, saad hoida eemal ka ukse alt sisse tuhiseva külma tuule. Foto: Laura Karro

Majakujuline uksehoidja on vajalik seal, kus uks ise lahti või kinni ei püsi. Kui soovid, et see hoiaks ära ka välisukse alt sisse puhuva külma tuule, venita maja külgede lõige pikemaks.