KUIDAS KUKKUMIST ENNETADA? Valusatest kogemustest õppinud pensionär: „Kannatasin öö läbi ja hommikul kutsusime kiirabi.“ 

Üksi elav pensionär Liisu (83) ütleb, et tema on mitu korda kukkunud nii toas kui õues ja on sellest palju õppinud. Ta elab kolmanda korruse korteris Tallinnas ning viibib ka paari toakesega suvemajas Otepääl. Pärast insulti on tal tasakaal kehv ja ühe käe liikumine raskendatud. Samas pole Liisu liikumishuvi sugugi kadunud. „Ikka kipun suvel maale, tahan käia kontserdil, osaleda perelõunal,“ räägib Liisu, et soovib aktiivselt kaasa lüüa.