Täna on viimane võimalus hääletada ja võita köögikombain!

2021 aasta kaunite kodude pingereast on välja valitud need, kelle hulgast lugejad saavad valida oma lemmiku. Hääletajate vahel loosime välja võimsa köögikombaini Bosch MUM Serie 2 konkursi peatoetajalt Expert Eestilt. Hääletamiseks on täna, 12.01.2022 viimane päev!