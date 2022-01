PÕHJALIK ÜLEVAADE: aiandustrendid 2022 – millele keskenduda alanud aastal 

KAUGEL SEE KEVADKI: Praegu on paras aeg hoolikalt läbi mõelda, kas või missuguseid muudatusi tasuks tänavu ette võtta oma tarbeaias. Foto: Vida Press

Viimased kaks aastat on maailma pöördumatult muutnud. Tarbimishoog on põhjusel või teisel pidurdunud, muutunud on ka inimeste arusaamad sellest, mis on elus tõeliselt oluline ja vajalik. Järgnevad märksõnad iseloomustavad suundumusi haljastuses ja aianduses algaval aastal.