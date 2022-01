IGA SENT ON ARVEL: varu kevadeks külvitopse! 

Koonerdamine pole kokkuhoid, ütleb rahvatarkus – aga ülearusel rahapõletamisel pole ammugi mõtet. Praeguses hinnatõusuolukorras tasub rohkem kui kunagi varem mõelda taaskasutusele, mis on paljudele, kes taimi ise ette kasvatavad, ammu harjumuseks saanud. Näiteks kogutakse talvel kokku tualettpaberirullide papist südamikud. Need pannakse tihedalt üksteise kõrvale plastkasti, täidetakse mullaga ja sinna külvatakse seemned. Kasutada saab ka munakoori. Kui seemned lihtsalt munakarpi külvata, vettib see kastmiste käigus kiiresti läbi, seepärast tasub puistata muld munakoortesse ja panna need siis munakarpi, et koorepoolikud ikka ilusasti paigal püsiksid – ongi külvitopsid olemas!