TURGUTA ELUJÕUDU: praegu on õige aeg seemneid varuda! Kuidas neile kasvamiseks hoogu anda? 

Seemnetest omale taimede kasvatamine on hulganisti avastamisrõõmu pakkuv tegevus, samuti on see heaks odavaks mooduseks suurel hulgal vajalikke taimi saada. Seemneid müüakse enamasti grammide kaupa ja nende arv seemnepakis varieerub paarist sadadeni. Enamasti ei lähe külvates neid sadade kaupa tarvis ja nii jäävadki seemned isegi aastateks seisma. Kuigi poodide ja netikaupluste seemnevalik on hullutav, ei maksa korraga väga suurt kogust soetada või igaks juhuks ette varuda. Üldjuhul on nii, et mida väiksem seeme, seda kiiremini ta vananeb ehk kaotab idanevuse, suurematel ja paksema kestaga seemnetel säilib elujõud kauem.